GNTM-Bruna: Der Streit eskaliert!

Erst gab es bei „Germany’s next Topmodel“ einen Girl-Fight zwischen Zoe Saip und Victoria Pavlas, jetzt bahnt sich ein neuer Streit an.

Wird Bruna zur krassen Außenseiterin bei „Germany’s next Topmodel“? Die anderen Kandidatinnen weichen ihr komplett aus. Besonders Gerda ist aber nicht gut auf sie zu sprechen, wie ein ProSieben-Trailer verrät. Die beiden Nachwuchsmodels scheinen sich demnach überhaupt nicht mehr zu verstehen.

"In jeder Staffel gibt's immer eine, die immer dramatisiert und immer heult und immer so die Aufmerksamkeit auf sich zieht", sagt Gerda in einem Interview mit ProSieben. "Also Bruna ist einfach gar kein Mensch, mit dem ich mich jemals privat treffen würde und ich werde niemals mit ihr klarkommen!", hatet sie weiter.

Bruna wird immer unbeliebter

Nicht nur Gerda, auch die anderen Kandidatinnen sind nicht gut auf Bruna zu sprechen: "Wenn sie hier raus ist, wird sie mit keinem Mädchen mehr befreundet sein!", erklärt eine Teilnehmerin. Wird der Streit jetzt zwischen den Models eskalieren? Das ganze Drama zeigt ProSieben am Donnerstag um 20:15 Uhr bei „Germany’s next Topmodel“.