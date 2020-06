GNTM-Darya hat sich von ihrem Freund getrennt

In der Halbfinal-Show von "Germany's Next Topmodel" kämpften die letzten fünf Kandidatinnen um den Einzug ins Finale für vier Mädchen ging der Traum schließlich in Erfüllung. Doch was eigentlich nur als Nebenschauplatz angedacht war, entwickelte sich zum Top-Thema des Abends: Die zickige Art von Darya!