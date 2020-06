GNTM: Das denkt Elena Carrière wirklich über Heidi Klum

Sie sei kalt, unpersönlich und vor allem nur selten am Set.

Nun spricht die nächste GNTM-Kandidatin über die Model-Mama und stellt sie dabei in einem ganz anderen Licht da. "Als is das erste Mal live vor ihr stand, war sie so perfekt, dass ich dachte, ich will sie mal anfassen" schwärmt Elena Carrière gegenüber der Hamburger Morgenpost.