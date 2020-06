GNTM: Elena und Julia verraten, auf welche Promi-Jungs sie stehen

Da machen auch die GNTM-Kandidatinnen keine Ausnahme.

Bei einer Partie "Wahrheit oder Pflicht" plapperten die angehenden Models Julia (20) und Elena (19) jetzt aus, wer es ihnen besonders angetan hat - und sprechen dabei tausenden jungen Mädchen aus der Seele. Auf die Frage "Wenn du dir einen prominenten Mann aussuchen dürftest, wer wäre es und warum?" witzelte Elena erst einmal: "Johnny Depp, aber er ist zu alt für mich. Das ist mir alles nicht mehr straff genug." Doch danach packte sie endlich aus: "Elyas M'Barek! Ich glaube da stimmen mir gerade sehr sehr viele Mädels zu!" Oh ja, da hat sie sicher recht.

Und Julia? "Meiner wäre auf jeden Fall Justin Bieber oder Jimi Blue, den finde ich auch ganz gut", flüstert sie schüchtern. So so, ein Ochsenknecht-Spross? Der war ja in der ersten Sendung dabei und saß bei der Modenschau in der ersten Reihe. Wer weiß, vielleicht ist das ja sogar der Beginn einer ganz großen Liebe. Schließlich läuft man sich doch auch in Zukunft ganz bestimmt auf der einen oder anderen Promi-Party über den Weg.