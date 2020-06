GNTM-Fake: Kim ist längst ein professionelles Model

Klar, dass sie eine der heißesten Favoritinnen der Show ist. Doch es ist kein Zufall, dass die Blondine so professionell vor der Kamera auftritt. Kim ist längst keine Anfängerin mehr – sie arbeitete schon vor der Show als Model!

Auf ihrer privaten Facebook-Seite präsentiert sie immer wieder stolz ihre Shooting- und Laufstegbilder. So lief sie beispielsweise für das Wäschelabel Hanro of Switzerland über den Catwalk und absolvierte einen Fotoshoot in Venedig. Auch mit ihrem H9oney, Alexander Keen modelte sie bereits. Damit hat Kim einen klaren Vorteil gegenüber den anderen Mädchen, die teilweise noch nie vor der Kamera gestanden haben.