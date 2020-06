GNTM-Favoritin Julia Wulf im Magershitstorm!

Es ist eine kleine Collage aus zwei Fotos, die für Aufregung sorgt. Auf der einen Seite steht Julia im lässigen Look mit Kippe auf einem Bahnsteig, daneben ist sie topgestylt mit XXS-Taille zu sehen. Es ist fast nicht verwunderlich, dass unter dem Post ein Magesrshitstorm tobt, auf dem linken Bild sieht das junge Model wahrlich sehr dünn aus. Die User sind sich einig, Julia wirkt definitiv zu mager und die Zigarette in dem anderen Bild kommt auch überhaupt nicht gut an. Da wird es wohl mal wieder Zeit, dass Heidi Klum eine kleine Schulung darüber abhält, wie ein Model sich in den sozialen Medien verhalten sollte…