GNTM-Finale 2023: Steht die Gewinnerin schon fest?

Fan-Liebling und Curvy-Model Vivien galt bereits in Folge 6 als Heidis Spitzenreiterin. Als sie Heidi und Gastjurorin Rebecca Mir beim Sedcard-Shooting flashte, zeigte sich die Model-Mama begeistert: "Also für mich ist heute Vivien die Spitzenreiterin." Als es anschließend mit den Modeljobs losging, zogen die anderen Girls nach.

In der zehnten Folge schnappt sich Model-Küken Selma den ersten Job für das Kosmetik-Label Yeauty. Auch Best-Agerin Nicole sowie die 22-jährige Nina sahnten in der elften Folge die heißbegehrten Runway-Jobs für Modedesigner Kilian Kerner ab. Nina haut den Designer regelrecht aus den Socken – "Sensationell. Du hast ein Gesicht, um international durchzustarten! Mach alles richtig!", lobte er sie. Der nächste Job für die "Express Your Power"-Kampagne der Marke Neonail ging beim Casting-Marathon an Olivia.

Nicht ganz so easy läuft es dagegen für Kandidatin Coco, die bereits mehreren Mitstreiterinnen verriet, die Show eventuell freiwillig verlassen zu wollen. Obwohl sie auf die ein oder andere "Katastrophenwoche" zurückblickt, gab's bislang jedes Mal ein Foto für die Münchnerin. Auch Transgender-Model Mirella geriet bei einigen Shootings ordentlich ins Straucheln, zeigt sich aber dennoch motiviert. Gastjuror Nikeata Thompson: "Du bist hier, und du möchtest auch hierbleiben. Das habe ich heute gesehen." Die nächste Wackelkandidatin ist Maike, die in Folge 11 neben Cassy ums Aus bangen musste, da ihr Entscheidungs-Walk alles andere als überzeugend war.