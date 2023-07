"GNTM"-Gewinnerin Vivien: Karriere-Aus! Heidi Klum ist Schuld

Ganz aktuell bei der Fashion Week in Berlin: Hier hatten Viviens GNTM-Kolleginnen Selma, Olivia sowie Best Ager-Model Nicole ihren großen Auftritt, präsentierten stolz die Edel-Klamotten der Designer Kilian Kerner und Danny Reinke – doch für Gewinnerin Vivien blieb nur ein Platz im Publikum. Aus den Reihen der Zuschauer klatschte sie tapfer Beifall für jene, die sie doch eigentlich im GNTM-Finale geschlagen hatte… Wie kann das sein?! Zumal Heidis Top-Meeedchen bisher jedes Jahr wenigstens einen, manchmal sogar zwei Jobs auf der Berliner Modewoche ergattern konnten. Und die Siegerin erst recht! Aber diesmal ist alles anders – und Vivien muss zugucken.

Ob Heidi es verpasst hat, ihrem Schützling ein passendes Angebot zu organisieren? An Viviens Look kann es nicht gelegen haben, schließlich wurden in Berlin auch andere so genannte Curvy-Models gebucht. Klar ist bis jetzt nur eins: Die Enttäuschung der jungen Frau über die verpasste Chance dürfte riesig sein! Auch wenn Vivien das nicht so direkt zugeben mag. Als "InTouch" sie in der Hauptstadt auf die Jobflaute anspricht, versucht Vivien, das Positive herauszustellen: „Das Aufregendste, was ich bisher erlebt habe, ist die Fashion Week. Ich freue mich so, dass ich hier sein darf und ein bisschen hinter die Kulissen schauen durfte. Und das Ganze im Publikum mitverfolgen kann.“