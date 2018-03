GNTM: Glatzen-Drama beim Umstyling?

Schnipp, Schnapp, Haare ab! Endlich ist es wieder soweit: Bei "Germany's Next Topmodel" müssen die Mädels mal wieder Haare lassen. Und das sorgt für ordentlich Tränen bei den jungen Nachwuchsmodels. Besonders eine hat große Angst: Bekommt Abigail eine Glatze?

GNTM-Umstyling: Klaudia ist kaum wiederzuerkennen!

GNTM-Abigail: "Abrasieren wäre meg schlimm!"

"Diese Jahr gibt es einige drastische Veränderungen", warnt Heidi Klum von Anfang an vor. Doch wen trifft es besonders hart? Abigail hat da eine ganz schlimme Befürchtung: "Abrasieren wäre meg schlimm", erklärt sie nervös vor der Kamera. Aber hat sie da die Rechnung ohne Heidi Klum gemacht? Denn die Model-Mama greift defintiv zum Rasierer! "Wo ist denn mein Rasierapparat?", fragt Heidi in einem kurzen Vorschau-Clip in die Runde. Die Angst ist Baigail ins Gesicht geschrieben - sie schaut Heidi flehend an! Ob sie aber tatsächlich Haare lassen muss, ist bis zuletzt in dem kurzen Vorschau-Clip nicht klar!

Eines ist aber jetzt schon zu sehen: Das Drama auf dem Friseurstuhl ist mal wieder riesig. Denn in der Video kullern bei den GNTM-Models mal wieder ordentlich die Tränen!

Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am Feb 27, 2018 um 11:00 PST

GNTM: 2017 bekam Leticia eine Glatze!

Das Glatzen-Drama ist nicht neu bei GNTM. Schon im vergangenen Jahr musst eine Kandidatin all ihre Haare lassen. Damals traf es die hübsche Leticia!

"Du kannst mit deinen Haaren sonst nichts machen, weil der Ansatz so weit nach hinten gerutscht ist, weil da vorne ja alle abgebrochen sind. Weißt du, was ich meine", erklärte Heidi Klum der Beauty. Die wagte den Schritt tatsächlich - und das Ergebnis sah einfach toll aus!

Ob auch in diesem Jahr eine der Meeedels einen Kahlschlag bekommt und sich wirklich auf das extreme Umstyling einlässt? man darf gespannt sein...