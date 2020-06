GNTM: Heidi Klum bekommt Absage von Lucia Strunz

Denn ein Promi-Sproß hat so gar keine Lust auf die Castingshow - und erteilte Heidi einfach so eine Abfuhr!

Claudia Effenbergs Tochter Lucia Strunz träumt zwar selbst von einer Modelkarriere und arbeitet auch darauf hin, doch Hilfe von Heidi will sie auf gar keinen Fall. Die ist so begeistert von der schönen 17-Jährigen, dass sie sie zu ihrer Show einlud. Doch Lucia lehnte ab. „Ich möchte halt lieber auch so Erfolg haben, ohne in eine Fernsehshow gehen zu müssen. Und außerdem mache ich ja auch gerade mein Abitur", begründet sie ihre Entscheidung gegenüber RTL. Ganz schön bodenständig. Tja, Heidi, auf die Beauty musst du wohl verzichten. Aber wer weiß, vielleicht seht ihr euch ja irgendwann einmal auf einer Fashionshow wieder...