GNTM: Ivana Teklic schießt gegen Heidi Klum

"So richtig etwas beibringen konnte Heidi mir eigentlich nicht. Meiner Meinung nach war sie dafür zu selten am Set", so Ivana gegenüber „Closer“. Schon oft haben Gerüchte die Runde gemacht, Heidi sei nur da, wenn wirklich gedreht wurde. So stänkerte schon GNTM-Siegerin Jana Beller letztes Jahr: "Du lernst Heidi ja gar nicht kennen. Die Kamera ist an, sie spricht ihren Text. Dann ist die Kamera aus und sie geht wieder."

Auch an der Sendung selbst lässt Ivana kein gutes Haar: „Die Kameramänner haben versucht, Zoff zu provozieren. Sie haben uns gesagt: ‚Deine Kollegin hat dieses oder jenes erzählt.‘ – was gar nicht stimmte. Anfangs sind wir alle darauf reingefallen. Doch nach zwei Wochen hatten wir das Spiel verstanden und haben es einfach boykottiert.“

Keine schönen Schlagzeilen – doch für den Vollprofi ist es sicher auch kein Weltuntergang.