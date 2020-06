GNTM: Kandidatin Luisa hat die Show verlassen!

Und es ist niemandem aufgefallen...

Schon beim Fotoshooting auf den Kanaren, flog Juror Michael Michalsky (48) mit nur elf Mädels auf die Insel. Und während die übrigen Nachwuchsmodels beim Dünenshooting volle Power gaben, war Luisa längst zu Hause. Doch was ist passiert? „Luisa hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, nicht an der Show teilzunehmen. Ihr Ausstieg wurde in den Folgen nicht thematisiert. Michael Michalsky ist mit elf Models auf die Kanaren geflogen“, erklärt ProSieben gegenüber Cosmopolitan.de.