GNTM-Klaudia: Süße Baby-News

Klaudia mit K hat in der diesjährigen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ schon für viel Gesprächsstoff gesorgt. Besonders beliebt ist sie wegen ihrer witzigen und sympathischen Art.

Das Nachwuchsmodel ist vergeben – daraus macht sie kein Geheimnis, denn immer wieder postet sie bei Instagram viele Schnappschüsse von sich und ihrem Freund.

Klaudia spricht über Kinder

Offenbar haben die beiden noch weitere Pläne – jetzt spricht Klaudia sogar schon über Kinder! "Wie unsere Kinder wohl aussehen würden?", schrieb Klaudia zu einem Pärchen-Foto. Die 21-Jährige scheint sich jetzt schon ernsthaft Gedanken über eine Familienplanung zu machen.

Wie es den Kids bei den beiden wohl gehen würde? "Auf jeden Fall hätten sie Spaß mit uns!", so Klaudia. Immer wieder macht sie ihrem Freund auch Liebeserklärungen in den sozialen Netzwerken – eine Hochzeit wäre dann wohl auch nicht ganz ausgeschlossen. Kinder scheint Klaudia aber in jedem Fall irgendwann haben zu wollen.