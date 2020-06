GNTM: Lisa Gelbrich lässt sich die Lippen aufspritzen

Doch nun liegt Lisa wieder beim Beauty-Doc Sina Djalaei. Dieses Mal sind die Lippen dran.

"So meine Lieben, ihr wisst, ich bin immer ehrlich zu euch und stehe zu dem, was ich mache. Ich war gestern in Köln bei d-aesthetics zum Lippen-Korrigieren und minimal vergrößern", schreibt sie auf Facebook zu einem gemeinsamen Bild mit Beauty-Doc . Sie betont mehrfach, dass der Effekt, nur vorübergehend ist und sie schließlich auch nicht vorhabe mit "Schlauchbootlippen" umher zu laufen.

Die offene und ehrliche Art des Fitness-Models kommt bei den Fans gut an. Nicht jeder findet den Eingriff gut, aber durch ihre Offenheit gibt Lisa den Hatern wenig Angriffsfläche. Demnächst will sie ein Foto zeigen, wie ihre Lippen nach zwei Behandlungen aussehen.