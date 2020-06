GNTM: Muss Jasmin die Sendung verlassen?

Und auch Michael Michalsky wirkt nicht gerade happy. "Ich bin jetzt echt ein bisschen geschockt", gibt er zu. Doch was ist passiert?

Fakt ist: Jasmin sorgt für viel Furore. Sie hat nicht nur die größte Klappe bei den Mädels, sondern macht auch vor Lästerattacken keinen Halt. So hinterging sie Nachwuchsmodel Elena, in dem sie Thomas Hayo erzählte, er müsse sich um sie sorgen. Für Elena ein absolutes No Go. Und die hübsche Jenny wird wegen der temperamentvollen 20-Jährigen nur noch Jumbo-Titte genannt. Nicht gerade nett. Doch Jasmin fällt auch negativ auf dem Catwalk auf. Sie ist auch mit Abstand die schlechteste Kandidatin auf dem Laufsteg. Und auch bei der Entscheidungsshow kann sie nicht gerade glänzen, hat mächtig mit dem langen Kleid zu kämpfen. Ist die Jury das Drama und die schlechte Leistung also endgültig satt?

Ob Heidi dem Model nur die Augen öffnen will oder am Ende wirklich kein Foto für sie hat, das wird sich erst am Donnerstag zeigen...