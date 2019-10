GNTM-Sayana: Trennung von Freund Prash?

Reddit this

Für Sayana Ranjan läuft es momentan rund. Im großen "GNTM"-Finale belegte sie den zweiten Platz. Auch nach der Show konnte sie sich einige Modeljobs sichern. Privat ist die Inderin eigentlich mit Freund Prash zusammen. Oder etwa nicht mehr?

Haben sich Sayana und Prash getrennt?

Der Grund für die Spekulationen: Sayana hat alle Pärchen-Bilder von ihrem -Account gelöscht. Und auch in ihren Stories taucht Prash seit einiger Zeit nicht mehr auf. Klar, dass sich die Fans Sorgen machen. Unter Sayanas Bildern sammeln sich Kommentare wie "Bist du noch mit Prash zusammen?" und "Ist sie Single? Warum hat sie die Bilder von ihrem Freund gelöscht?"

GNTM: Sayana packt aus! So ist es wirklich hinter den Kulissen

Im Juli schwärmte Sayana noch in den höchsten Tönen von ihrem Freund. "Wir sind versprochen. Er hat meiner Mutter versprochen, dass er mich später heiraten will", erzählte sie "Intouch Online". Gemeinsam haben sie das Trainings- und Ernährungsprogramm "Fit by Topmodel Sayana" ins Leben gerufen. Ist jetzt wirklich alles aus und vorbei? Bisher meldete sich noch keiner der beiden zu Wort...

Hat alle belogen? Die krassen Vorwürfe gegen die Modelmama erfahrt ihr im Video: