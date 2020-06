GNTM: Schafft Favoritin Julia Wulf es doch nicht ins Finale?

Erst kürzlich kamen schon Zweifel auf, ob sie es ins Finale schafft, da sie ein Praktikum bei "You & Idol" macht. Natürlich geht das Leben aber auch nach dem Dreh von GNTM normal weiter. Zwischen Drehschluss, der eigentlichen Staffel und dem Live-Finale vergehen so einige Wochen. Dann wurde sie kürzlich bei einem Event in Blankenese als Hostess bei einem Event gesehen. Auch das, muss nicht zwingend heißen, dass es für sie bei GNTM bereits aus ist, aber es scheint, dass sich momentan nicht unbedingt für eine Topmodel-Karriere vorbereitet, sondern zusieht, dass sie anderweitig auf eigenen Füßen steht.

Nun kommen noch deutliche kritische Worte gegen das Format hinzu. Gegenüber dem Portal Purestars sagt sie: "Für mich ist 'nackt' auch schon über der Grenze gewesen." Blank gezogen hat sie trotzdem: "Du weißt, wenn du es nicht machst, dann bist du weg vom Fenster. Und ich wollte noch dabei bleiben und dann hab ich's halt gemacht."

Eine klare Ansage gegen die Show. Trauen sich das auch feststehende Finalistinnen? "Ich habe geweint, weil ich mich so benutzt gefühlt habe und ich mich nackt machen musste vor ungefähr 50 Leuten und Männern, die am Set waren. Das war mir so unangenehm und ich war einfach derbe abgefuckt!", sagt sie und verdeutlicht damit eine Kritik an der Show, die es in sich hat.

Wenn sie vorher schon immer Angst hatte, dass sie bei Zuwiderhandlungen "weg vom Fenster" ist, dann können wir uns gut vorstellen, warum sie nach den Drehs offenbar keine Scheu mehr hat, die Show nun zu kritisieren.