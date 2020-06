GNTM-Schock: Kandidatin Camilla muss ins Krankenhaus!

Dieses Mal müssen die Meeeedchen erst einmal eine steile Treppe hinab, bevor sie geradewegs auf die Jury zugehen. Auch Camilla ist extrem konzentriert und motiviert. Doch als sie mit Laura den Walk beginnt, passiert die Katastrophe!

Nachdem die beiden Beautys die Treppe geschafft haben, kommt Camilla auf dem ebenen Grund ins Stolpern. Sie knickt mehrmals um, bis sie schließlich böse stürzt! Bei diesem Anblick hält selbst die Jury um Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky für einen Moment die Luft an.

Doch Camilla zeigt sich ganz professionell. Sie steht wieder auf und macht den Walk zuende - unter großen Schmerzen. "Ich weiß nicht wieso ich gestürzt bin, aber ich bin einfach nur losgelaufen. Am Ende habe ich gemerkt: Scheiße, mein Fuß tut echt weh", gesteht sie im nachhinein.

Sie steht zwar am Ende des Walks tapfer vor der Jury, doch die Tränen kann sie nciht unterdrücken. Doch wie schlimm ist die Verletzung der hübschen Brünetten wirklich? Am Ende der Vorschau muss sie jedenfalls sogar unter Tränen vom Krankenwagen abgeholt werden. War es das etwa mit dem Traum von "Germany's Next Topmodel"? Das bleibt wohl abzuwarten...