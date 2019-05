GNTM: Simone Kowalski ist das neue Topmodel!

Reddit this

In Düsseldorf fand das große Finale von GNTM statt. Und nur eine Frage interessierte die Fans: Wer wird "Germany's Next Topmodel"? Nun gibt es endlich die Antwort.

Simone Kowalski ist "Germany's Next Topmodel"

Nach vielen Wochen, harten Challenges und spektakulären Fotoshootings hat es ein Mädchen bis an die Spitze geschafft. Simone Kowalski hat die letzen beiden Kandidatinnen Sayana und Cäcilia abgehängt und ziert nun das Cover der "Harpers Bazar". Und sie konnte ihr Glück kaum fassen!

"Ich habe so hart auf diesen Tag hingearbeitet. Ich habe es geschafft", erklärt sie noch völlig ungläubig gegenüber "red". Kein Wunder, ihr Weg bis hier hin war steinig...

Simone Kowalski: Gesundheitliche Probleme und Zoff

Dass Simone Kowalski überhaupt einmal über einen Lauftsteg stolzieren kann, hätte vor einiger Zeit noch keiner geglaubt. Sie hat als Teenie Leichtathletik auf Leistungssportniveau absolviert. Ihre Knochen haben sich dadurch völlig verformt. Deswegen musste sie an beiden Füßen operiert werden, saß deswegen monatelang im Rollstuhl. Selbst bei den Proben zum Finale von GNTM hatte sie mit ihren Füßen zukämpfen, stürzte mehrfach mit ihren High Heels.

Und auch während der gesamten Show hatte sie es nicht leicht. Sie eckte ständig mit den anderen Kandidatinnen an und musste für die Shootings ständig ihre Ängste überwinden. Doch am Ende hat sich der Kampf ausgezahlt. Und Simone ist tatsächlich "Germany's Next Topmodel"!