"GNTM"-Simone: Schock nach dem Finale! Sorge um ihre Gesundheit

Vor knapp zwei Wochen wurde Simone Kowalski von Modelmama zum neuen Topmodel gekürt. Doch so richtig genießen kann die 22-Jährige ihren Triumph nicht. Ihre Gesundheit hat ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Große Sorge um Simone

In ihrer -Story gab sie ihre Fans ein Update. Sie wirkte schwach, ihre Stimme zerbrechlich. Wangen und Kiefer hatte sie mit einer Creme eingeschmiert. "Hallo meine Lieben. An alle da draußen: Ich habe mich nur getraut, mit so einem Filter hier zu sprechen", erklärte sie mit brüchiger Stimme. "Wie man, ein Glück, nicht ganz so erkennen kann, geht’s mir leider nicht so gut. Ich habe Fieber, die Grippe, Schnupfen, Husten und zusätzlich eine ganz schlimme Hautirritation. Tausende Bakterien haben sich in meinem Gesicht ausgebreitet."

GNTM-Simone: Sie überrascht mit neuer Haarfarbe

Ist Simone zur Fashion Week wieder fit?

Mittlerweile liegt die Blondine schon seit einer Woche flach. "Ich versuche mich so schnell wie möglich auszukurieren, um auf der mit dabei sein zu können." Lange Zeit bleibt ihr bis dahin aber nicht. Am 1. Juli ist es schon soweit. Lässt sich nur hoffen, dass sich Simone wirklich ausreichend Ruhe gönnt, um wieder gesund zu werden...