GNTM: So heftig wird das Umstyling

Aber ich glaube, das war heute der krasseste Tag überhaupt“, verrät Heidi Klum. ​Egal ob mit Farbe oder der Schere, den Mädels geht es am Donnerstag an die Haarpracht. Da bleibt nicht einmal die sonst so coole Julia locker! "Ich habe das immer im Fernsehen gesehen und dachte 'Weiber hört mal auf zu heulen'. Jetzt sitze ich selber daneben - furchtbar", gesteht sie schockiert. Von Anfang an fließen literweise Tränen! Die Nachwuchsmodels vor allem vor einer Sache Angst:"Das schlimmste für mich wären kurze Haare", stimmen die "Meeedchen" überein.

Und genau das trifft Kandidatin Kim. Die soll nämlich einen Kurzhaarschnitt bekommen. "Es gibt viele Mädchenn die hässliche Haare haben, sie sollen nicht meine nehmen", heult sie über diese Entscheidung. Das ist Heidi aber ziemlich egal.