GNTM: So reagiert Julia auf ihr Show-Aus

Und dass, obwohl sie heiße Favoritin der Sendung war.

Seit drei Wochen schleppte die hübsche Hamburgerin eine fiese Erkältung mit sich rum, ging jede Nacht mit Fieber ins Bett. Die schlimme Diagnose: Julia hat eine Lungenentzündung. Heidi zieht an dieser Stelle sofort die Notbremse „Nach der Landung zeigte sie eine allergische Reaktion, als nächstes kam eine Erkältung dazu, die stärker und stärker wurde. Die Mädchen sind von zu Hause weg. Wir sind für sie verantwortlich. Wir mussten uns überlegen, was wir mit Julia machen. Mir persönlich tut es unheimlich leid. Sie hat Megapotential, aber dass es Julia gut geht, steht an erster Stelle“, erklärt Heidi Klum ihre Entscheidung, Julia nach Hause zu schicken.

Nicht nur Julia hat diese Entscheidung geschockt, auch die anderen Mädels waren sprachlos. Doch wie geht Julia heute mit diesem radikalen Schritt um? "Oh man.... und schon ist es vorbei für mich. Das war so schwer zu begreifen und ich war und bin echt gut traurig, dass ich gehen musste aber naja.. "wie sagte ein weiser Mann einst? Shit Happens!"", teilt sie ihre Gedanken bei Facebook.