"GNTM"-Theresia: Horror-OP! Sie ließ sich beide Beine brechen

Theresia Fischer fällt bei "GNTM" vor allem durch ihre selbstbewusste Art auf. Doch das war nicht immer so. In der Schule wurde sie wegen ihres Aussehens gemobbt. "Es ist unglaublich schlimm, wenn man nicht so akzeptiert wird, wie man ist. (...) Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr in meinem Körper sein. Ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ich wollte einfach ein neues Leben, ich wollte das alte hinter mir lassen", erzählte die 26-Jährige ihren Fans auf .

8,5 cm längere Beine durch Horror-OP

2016 traf Theresia eine radikale Entscheidung. Sie ließ sich die Beine brechen - und sie 8,5 cm verlängern. In dieser Zeit immer an ihrer Seite: ihr 27 Jahre ältere Freund Thomas. Im Interview mit "Promiflash" erklärte er, wie die OP ablief. "Der Chirurg durchtrennt den Oberschenkelknochen. In die Markhöhle des Knochens wird ein Teleskop eingeführt und mit Schrauben am oberen und unteren Teil des Oberschenkels festgesetzt. Und dann fährt dieses Teleskop mechanisch immer ein bisschen weiter aus und streckt dabei Sehnen und Muskulatur über einen sehr langen Zeitraum." Klingt ziemlich schmerzhaft!

Theresia fühlt sich wie ein neuer Mensch

Doch Theresia hat den Eingriff keinen einzigen Tag bereut. "Es hat mich zu einem ganz anderen Menschen gemacht. Es war wirklich ein sehr langer Prozess. Heute stehe ich da und weiß: 'Mich kann nichts mehr so schnell erschlagen'", sagte sie stolz in einem Video auf Instagram.

Anderen Mädels würde sie aber davon abraten. "Ich bin diesen Weg gegangen, als letzten Schritt überhaupt. Bitte, bitte macht das nicht nach. Es ist wirklich die allerletzte Möglichkeit überhaupt aus seinem Unglück hinauszufinden." Mit ihrer OP-Beichte will Theresia jetzt anderen Mobbing-Opfern Mut machen.