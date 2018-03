GNTM-Umstyling: Klaudia ist kaum wiederzuerkennen!

Es ist jedes Jahr das Gleiche - und zwar ihne Ausnahme! Sobald bei "Germany's Next Topmodel" das Umstyling ansteht, ist das geschrei groß. Heidi Klums Mädels heulen, motzen und zeigen sich so verzweifelt, als würde es um ihr Leben gehen! In dieser Staffel ist es vor allem Klaudia, die völlig die Nerven verliert. Doch zu Unrecht...

GNTM 2018: Erste Details zum Umstyling

GNTM: Neuer WOW-Look für Klaudia

"Nein!!!!!", immer wieder weint Klaudia auf dem Friseurstuhl vor Verzweiflung. Doch was ist los, kommt Heidi Klum etwa mit einem Rasierer auf sie zu? Muss sie wirklich ihre ultralange Mähne abrasieren. Nein, es ist mal wieder viel Geschrei um nichts. Denn auf Bildern von der amfAR-Gala kann man den neuen Look von Klaudia bereits in voller pracht bewundern. Und der ist einfach nur hot. Bei der Beauty haben sich nämlich nicht nur die Haare verändert...

GNTM: Klaudia überrascht mit neuen Augenbrauen!

Heidi Klum verpasst Klaudia nicht nur eine frische, rote Mähne, sondern legt auch Hand an den Augenbrauen an. Vorher extrem buschig und etwas ungepflegt, wirken sie jetzt etwas gestutzter und ordentlicher. Tja, und die kleine Änderung macht den WOW-Effekt erst richtig aus.

Die ganzen Tränen waren also mal wieder völlig umsonst....