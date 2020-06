GNTM: Vanessa, Katharina und Anuthida werden die neuen Gesichter von Gillette Venus

Allen ist bekannt, dass es hier vor allem auf schön inszenierte Beine ankommt, aber auch auf Natürlichkeit und Raffinesse.

Während Kandidatin Lisa im Casting leider an ihren mangelnden Englischkenntnissen scheitert und Daryas leichte Arroganz weniger zum Image der Firma passt, können sich Vanessa, Katharina und Anuthida freuen! Sie haben sich super präsentiert und ergattern somit den heiß begehrten Job.

Thomas Hayo fällt vor allem Katharina auf, die sich bisher eher im Hintergrund gehalten hat. "Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von Katharina!" Die Kundinnen schwärmen: "Sie war sehr kreativ und hat sich in jeder Szene was Neues einfallen lassen. Von daher hat uns das sehr, sehr gut gefallen!" Auch Vanessa zeigt sich so positiv und selbstbewusst wie nie! "Das Casting scheint dir ja richtig Spaß gemacht zu haben!", stellen die Kundinnen begeistert fest. Schließlich überzeugte sie dann wohl Vanessas Selbsteinschätzung: "Ich bin offen für alles und ich bin allgemein ein sehr fröhlicher Mensch!" Genau das, was "Venus" braucht und in Vanessa gefunden hat.

Bald können sich die drei Mädels dann also in einem tollen TV-Werbespot bestaunen. Den Job meistern sie genauso super wie das Casting. "Alle drei bringen extrem viel Energie mit, sie haben Spaß und das strahlen sie auch aus!", finden die Kundinnen. "Sie haben das top umgesetzt, was wir von ihnen gefordert haben. Am konstantesten war Anu, Katharina hat alle aufgemuntert, sie waren ein gutes Dreier-Team."