GNTM: Verlässt Jasmin freiwillig die Show?

Statt ständiger Unsicherheit und Angst, überzeugt sie in jeder Sendung mit ihrem extremen Selbstbewusstsein. Das kommt auch bei der Jury an. Denn obwohl Jasmin die schlechteste auf dem Catwalk ist, lassen sie Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky dank ihrer Attitude und ihrem Kampfgeist jede Woche eine Runde weiter. Bis jetzt! Denn urplötzlich bröckelt die Fassade der dunkelhaarige Beauty. Verlässt sie jetzt etwa freiwillig die Show?

Bei einem Shooting mit lauten Explosionen liegen die Nerven jedenfalls blank. Die Mädels machen sich große Sorgen, sie sind überzeugt, dass diesmal eine Kandidatin von Team Thomas gehen muss. "Ich glaube dieses Mal fliegt wirklich eine von uns", ist sich auch Jasmin sicher. Und zum ersten Mal wirkt sie alles andere als cool.

Total unsicher und mit Tränen in den Augen wirkt Jasmin extrem angespannt und sucht das Gespräch mit Thomas Hayo. Dann lässt sie plötzlich die Bombe platzen. "Ich hoffe ich habe die richtige Entscheidung getroffen und will jetzt einfach nur nach Hause!" Gibt sie also wirklich freiwillig auf? Wird ihr der Druck doch zu groß? Das wird sich leider erst in der nächsten Folge zeigen.