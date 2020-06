GNTM: Will Kandidatin Sophie ins Dschungelcamp?

Auf ihrer Instagram-Seite posiert sie nämlich stolz als Dschungelcamp-Königin! Will sie mit diesem Bild die Macher der Show etwa auf sich aufmerksam machen?

"Haha, von GNTM in den Dschungel. Und dann noch als Königin mit den vielen kleinen Freunden, ein Traum. #nicht #ichbinkeinstarholtmichhierraus #fame #queen #madametussauds #crowned #goodoldsonja", witzelt sie. So so, also alles nur Spaß oder doch ein heimlicher Traum? Wer weiß.

Viele der Ex-Kandidatinnen sind schon im Dschungel aufgetaucht. Egal ob Sarah Knappik, Fiona Erdmann oder Nathalie Volk. Statt New York, Mailand und Paris sind diese Ladies nämlich vor allem im Trash-TV unterwegs. Ob Sophie also nach der Sendung die Laufstege erobert oder doch Kakerlaken und Kamelhoden essen wird? Man darf gespannt sein...