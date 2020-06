GNTM-Zicke Larissa Marolt zieht in den Dschungel!

Marolt hatte im Februar 2009 die erste Ausgabe von "Austria's Next Topmodel" gewonnen, qualifizierte sich dadurch automatisch für die vierte Staffel von "Germany's Next Topmodel", in der sie den achten Platz belegte. Marolt war den Zuschauern vor allem durch ihre zickige Art im Gedächtnis geblieben.

Neben Larissa Marolt ziehen außerdem Jochen Bendel (46), Michael Wendler (41), Corinna Drews (51), Mola Adebisi (40), Tanja Schumann (51), Gabby Rinne ("Queensberry", 24), Melanie Müller (24, "Bachelor"), Julian Stoeckel (Designer, 25), Marco Angelini (29, "DSDS") und Schauspieler Winfried Glatzeder (68) ins Dschungelcamp.

Damit ist die Truppe vollständig. Wir freuen uns auf den 17. Januar!