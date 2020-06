"Golden Girls"-Star Peggy Pope ist tot!

Peggy Pope ist tot! Wie es durch die Familie heißt, verstarb die 91-Jährige bereits am vergangenen Mittwoch im US-Staat Colorado!

Christo: Der weltberühmte Aktionskünstler ist tot

Peggy Pope wurde durch "Golden Girls" bekannt

Peggy Pope begann ihrer Karriere bereits in den 1950er Jahren am Theater in New York! Danach spielte sie in einigen -Produktionen mit, wie "Soap - Trautes Heim", "Unter der Sonne Kaliforniens" und "Golden Girls". Ebenfalls war sie in "Chefarzt Dr. Westphall" und "Ein Engel auf Erden" zu sehen. Ihre größte Leinwandrolle hatte Peggy Pope an der Seite von , und Lily Tomlin in der Komödie "Warum eigentlich... bringen wir den Chef nicht um?"

Peggy Pope wurde 91 Jahre alt

Wie nun durch die Familie von Peggy Pope bekannt gegeben wurde, schloss die Schauspielerin bereits am vergangenen Mittwoch für immer die Augen. So berichten es zumindest "Variety" und " Reporter". Woran Peggy verstarbt, ist nicht bekannt. Peggy Pope hinterlässt ihre Neffen Rob, Douglas, Ross und Ed sowie deren jeweiligen Ehepartner Maria, Martine, Charlotte und Nikki sowie ihre Nichte Wendy.

Um diese trauern wir: