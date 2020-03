Goldene Regel: Johannes Haller verrät seine besten Home-Office-Tricks

Reddit this

Viele Menschen arbeiten derzeit im Home Office, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren. Auch zahlreiche halten sich an die neuen Regeln und nehmen Rücksicht auf ihre Mitmenschen.

Johannes Hallers Home-Office-Tricks

Für seine Autofahrt nach Ibiza muss Johannes Haller sich derzeit böse Kritik gefallen lassen. Deshalb hat der 32-Jährige nun beschlossen, von seinem Schreibtisch aus zu arbeiten. Da es vielen Menschen momentan auch so geht, teilt er seine besten Home-Office-Tricks mit den Fans.

„Ich selber mache mein halbes Leben schon Home Office. Vielen von euch geht es vielleicht so, dass man den ganzen Tag schlapp ist und sich so unproduktiv fühlt“, erzählt Johannes in seiner -Story. „Anfangs war ich immer super unproduktiv, habe mich schnell ablenken lassen und konnte deshalb mein Pensum nicht erreichen. (…) Habe mir morgens meine Zähne geputzt, mir einen Jogginganzug angezogen, saß den ganzen Tag vor dem Rechner und habe mich gewundert, warum es nicht geklappt hat.“

Heute weiß der -Star es besser. Sein Trick: Er macht sich morgens so fertig, als würde er zur Arbeit gehen. Mit Hemd und Hose arbeitet es sich seiner Meinung nach direkt viel besser. „Wenn ich einen Jogginganzug trage, verbindet mein Gehirn damit automatisch = chillen“, erklärt er. Deshalb hat er eine klare Empfehlung an alle Home-Office-Arbeiter: Die Routine beibehalten, zur gleichen Uhrzeit aufstehen und sich so anziehen, als würde man zur Arbeit gehen!

