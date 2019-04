Goldfinger: "James Bond"-Star Tania Mallet ist tot!

Schock-Nachricht für die Filmwelt! " "-Star Tania Mallet ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Die Nachricht wurde nun über den offiziellen "James Bond"-Twitter-Account bekannt gegeben.

"Wir sind sehr traurig über die Nachricht, dass Tania Mallet, die Tilly Masterson in GOLDFINGER spielte, verstorben ist. Unsere Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei ihrer Familie und ihren Freunden", heißt es über den Twitter-Account. Bekanntheit erlangte die Cousine von in den 1950er und 1960er Jahren als Model. Ihren Durchbruch erlebte sie als Bond-Girl Tilly Masterson. Dafür stand sie 1964 in "James Bond 007 - Goldfinger" neben vor der Kamera.

Nach ihrem Schauspiel-Debüt entschloss sich Tania Mallet dazu, wieder ins Model-Business zurück zu kehren. Wann eine Trauerfeier zu ihren Ehren stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.