Jarrod Lyle: Golf-Profi stirbt mit 36 Jahren

Jarrod Lyle ist tot. Die Golf-Legende starb im Alter von 36 Jahren. Er ist an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

„Es bricht mir das Herz mitzuteilen, dass Jarrod nicht mehr länger ist“, teilte seine Ehefrau Briony mit. Der Sportler und sie hatten im Jahr 2011 geheiratet. Jarrod Lyle hinterlässt nicht nur seine Ehefrau, sondern auch zwei Töchter. „Lusi, Jemma und ich sind nun damit konfrontiert, ein Leben ohne den besten Ehemann und Vater leben zu müssen. Wir fühlen nichts als Trauer“, schreibt sie weiter in einer Stellungnahme.

Bewegendes Statement seiner Frau

„Er bat mich, eine einfache Nachricht weiterzugeben: 'Danke für die Unterstützung, die die Welt für mich bedeutete. Meine Zeit war kurz - aber wenn ich dabei geholfen habe, auf die Familien aufmerksam zu machen, die mit dem Krebs leben müssen, dann war sie hoffentlich nicht umsonst“, heißt es in der Mitteilung weiter.

In der PGA-Tour spielte Jarrod Lyle und gewann in seiner Karriere die Mexican Open sowie die Knoxville Open. Schon länger war die Golf-Legende gesundheitlich angeschlagen – im Alter von 17 Jahren litt er an Leukämie, hatte die Krankheit danach aber überwunden. Nun hat er den Kampf gegen den Krebs verloren…