„Goodbye Deutschland”-Auswanderer Thommy Schmelz: Endlich! Dieser Meilenstein gibt Hoffnung
Thommy Schmelz meldet sich mit freudigen Nachrichten zurück. Nach der langen Zeit im Krankenhaus kann er endlich wieder lachen.
Thommy Schmelz und Kathrin Mermi-Schmelz können endlich wieder lachen.
© VOX
Die vergangenen Wochen bedeuteten eine Ausnahmesituation für die beliebten "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Thommy Schmelz (54) und Kathrin Mermi-Schmelz (57). Nachdem ein Pilz Thommys Lunge befallen hatte, kämpfte die TV-Bekanntheit im Krankenhaus auf der Intensivstation ums Überleben. Doch jetzt dürfen sich die Fans über ein ermutigendes Lebenszeichen von Thommy Schmelz freuen.
Schwere Zeit auf der Intensivstation
Das Leben von Thommy Schmelz hing sprichwörtlich am seidenen Faden. Eine massive Pilzinfektion der Lunge zwang den Auswanderer zu wochenlanger Isolation im Krankenhaus. Künstliches Koma, eine schwere Lungenkomplikation und unzählige Medikamente prägten die letzten Monate. Die Hoffnung war zwischenzeitlich auf ein Minimum geschrumpft, doch der 54-Jährige gab nicht auf – und kämpfte sich zurück ins Leben.
Emotionales Comeback auf Instagram
Jetzt hat sich Thommy Schmelz mit einem persönlichen Update an seine Community gewandt und macht damit nicht nur seinen Followern, sondern auch vielen anderen Erkrankten Mut: In einem neuen Reel auf Instagram zeigt er sich am Meer und blickt wieder zuversichtlich in die Kamera. „Ihr seht mich mal wieder im Wasser nach langer Zeit. Gut, meine Frau muss mich ein bisschen festhalten noch. Aber es geht aufwärts“, teilte er mit.
Und auch wenn die Spuren der Erkrankung noch zu sehen sind, so ist sein Optimismus ansteckend: „Ich hoffe, ich kann bald mal wieder schwimmen gehen“, erklärte er und betonte: „Das war jetzt schon mal ein geiler Erfolg heute, endlich mal wieder im Wasser zu sein. Es geht aufwärts.“ Seinen Fans dankte er herzlich für die vielen Genesungswünsche, die ihn in der schweren Zeit unterstützten.
Erste Fortschritte und große Ziele
Bereits vor einer Woche hatte sich Thommy erstmals nach seiner Entlassung zurückgemeldet. Da berichtete er, dass er immerhin schon wieder ein paar Meter laufen könne – ein bedeutender Fortschritt nach so langer Zeit im Bett. „Weit komme ich nicht“, so Thommy ehrlich, doch er sei „auf einem guten Weg“. Sein größter Wunsch für die kommende Zeit: Endlich wieder gesund werden und die Rückschläge hinter sich lassen. „Ich habe jetzt wirklich genug hinter mir“, stellte er klar.
Fans und Community stehen hinter ihm
Die Anteilnahme der „Goodbye Deutschland”-Gemeinde ist riesig. Unter den neuesten Beiträgen sammeln sich aufmunternde Kommentare und Wünsche für eine vollständige Genesung. Viele Fans teilen ihre eigene Geschichte und zeigen: Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung können den Heilungsprozess enorm stärken.
Wir wünschen Thommy Schmelz weiterhin viel Kraft auf dem Weg der Genesung!