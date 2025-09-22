„Goodbye Deutschland”-Auswanderer Thommy Schmelz: Endlich! Dieser Meilenstein gibt Hoffnung

Bereits vor einer Woche hatte sich Thommy erstmals nach seiner Entlassung zurückgemeldet. Da berichtete er, dass er immerhin schon wieder ein paar Meter laufen könne – ein bedeutender Fortschritt nach so langer Zeit im Bett. „Weit komme ich nicht“, so Thommy ehrlich, doch er sei „auf einem guten Weg“. Sein größter Wunsch für die kommende Zeit: Endlich wieder gesund werden und die Rückschläge hinter sich lassen. „Ich habe jetzt wirklich genug hinter mir“, stellte er klar.