Goodbye Deutschland: Baby Yuna hat Leukämie!

Sarah und Marco Held hatten es von vorneherein nicht leicht. Die "Goodbye Deutschland"-Stars wollten eigentlich in der Nähe von Valencia leben und dort die Firma von Sarahs Papa übernehmen. Doch dann das Drama: Die Familie zerstritt sich und Sarah und Marco waren plötzlich auf sich alleine gestellt. Und dann wurde Sarah auch noch ungeplant schwanger...

Sarah und Marco geben nicht auf

Trotz der vielen Probleme kam es für Sarah und Marco Held nie in Frage aufzugeben. Sie bauten sich ein Leben in Spanien auf und freuten sich riesig über die Geburt ihrer Tochter Yuna Josefina. Doch mit nur drei Monaten dann die Schock-Diagnose! Das kleine Mädchen ist an Leukämie erkrankt!

Yuna wird in Jena behandelt

Zurzeit wird die kleine Yuna in Jena behandelt. Jetzt muss ihre Familie eine Wohnung in der Nähe der Klinik finden. Doch auch diese Hürde werden Sarah und Marco sicher meistern. Am Ende zählt ohnehin nur eines: Das Yuna wieder gesund wird.