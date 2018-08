Reddit this

"Goodbye Deutschland"-Hasi: So geht es ihr heute

Anke und Dirk Leithäuser gehörten zu den beliebtesten Paaren bei "Goodbye Deutschland". Vor über zehn Jahren sind sie nach Italien ausgewandert, um mit einem mobilen Imbisswagen ihr Geld zu verdienen. Am Anfang lief alles gut, doch dann drohte der Traum zu zerplatzen. Es wurde immer schwieriger mit ihrem Imbiss einen Platz auf den italienischen Wochenmärkten zu bekommen. Eine Belastungsprobe für das Ehepaar! Als "Didi" dann noch eine andere Frau im Internet kennenlernte, kam es zu endgültigen Trennung. Er verließ seine "Hasi" nach 30 gemeinsamen Ehejahren und kehrte zurück nach Deutschland.

Die Fans geben ihr Kraft

Auch zwei Jahre danach sind viele Zuschauer noch sauer! "Ihren Ex-Mann wünsche ich die Erkenntnis, was für einen Riesenfehler er gemacht hat!", schreibt ein User. Ein anderer findet: „Sie schafft das! Sie hat so viel schon bewältigt. Eine wirklich starke und sehr sympathische Frau!“

Nach 30 Jahren: Fürst Karl-Heinz und seine Andrea haben sich getrennt!

Wie geht es "Hasi" heute?

Für Anke waren die letzten zwei Jahre keine leichte Zeit. „Ich vertraue keinem Menschen mehr – vor allem keinen Männern“, erzählte sie bei "Goodbye Deutschland". Seit dem Liebes-Aus betreibt das -Sternchen das "Imbissparadies" alleine. Mit Erfolg! Vor wenigen Wochen feierte sie zehnjähriges Jubiläum. Aufgeben? Kommt für Anke nicht in Frage. Die nächsten zehn Jahre will sie die Bude mindestens noch am Laufen halten.

Wer weiß, vielleicht kommt bald ja wieder ein Mann ihr Leben, der sie dabei unterstützt...