Goodbye Deutschland: Jetzt spricht Jenny Delüx

Die ganze Zeit hat sich eine zurückgehalten: JennyDelüx.

Doch auch sie hält es nun nicht länger aus und möchte sich zu dem Familien-Drama äußern.

"Hallo ihr Lieben... tja... was soll ich sagen... erstmal tausend Dank an euch alle für eure Unterstützung!!! Ich komme leider nicht so richtig hinterher mit den Nachrichten. Also bitte nicht böse sein!!! Ich möchte mich auch gar nicht mehr zu diesem Thema äußern und hier auch damit abschließen. Ich hab genug durch und versuche jetzt nach vorn zu schauen. Natürlich sind eure lieben Worte eine große Hilfe dabei!!! Bald trifft die restliche Ware von meiner Kollektion ein und ich werde euch mit ein paar Bildchen versorgen... Habt ganz lieben Dank!!! Eure Jenny", schreibt die junge Unternehmerin bei Facebook.

Sie konzentriert sich also auf den Job, stürzt sich in die Arbeit, um sich abzulenken. Denn was ihr Ehemann Jens da abzieht, kann ihr nicht gut tun.