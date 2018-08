Goodbye Deutschland: Liebes-Aus bei Jenny und Ralf!

Bei " " wirken Jenny und Ralf immer so glücklich. Er ist für seine große Liebe sogar extra nach Mallorca gezogen. Doch jetzt ist alles vorbei! Was ist passiert?

"Es war nicht so passend, wie wir am Anfang gehofft hatten"

"Ralf und ich, wir haben uns getrennt", bestätigte Jenny im Interview mit . Auch über die Gründe sprach sie: "Wir sind nach sehr kurzer Zeit zusammengezogen. Wir mussten ja gucken, passen wir zusammen oder passen wir nicht zusammen und das war die einzige Möglichkeit. Jetzt ist halt der Fall eingetreten, dass es nicht so funktioniert hat. Es war nicht so passend, wie wir am Anfang gehofft hatten." Jenny ist bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, wohnt jetzt bei ihrer Mitarbeiterin Elke.

Jenny und Ralf schmiedeten Zukunftspläne

"Mit Ralf habe ich das Gefühl angekommen zu sein. Auch endlich mal eine Zukunft planen zu können", sagte Jenny noch vor kurzem. Auch Ralf schwärmte von seiner Liebsten: "Wenn sie wirklich die Richtige ist, was ich bist jetzt so fühle. Dann kann man vielleicht auch mal die Glocken läuten hören." Doch ihm war auch schon damals bewusst, dass die Beziehung auch schiefgehen kann: "Natürlich will man jemanden für immer ans einer Seite haben. Aber das ist relativ schwierig. Denn in einer Kennenlernphase ist immer alles toll und spannend, aber irgendwann kommt der Alltag und da kommt das wahre Ich zum Vorschein."

Scheint so, als ob die beiden jetzt wirklich der Alltag eingeholt hat. Was genau zur Trennung geführt hat - und ob es noch Hoffnung auf eine Liebescomeback gibt, verraten die beiden heute Abend um 20:15 Uhr bei "Goodbye Deutschland".