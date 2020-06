"Goodbye Deutschland": Mallorca Jens hat wieder eine extrem junge Freundin

Sarah ist Köchin und kommt aus dem Sauerland. Sie ist sogar schon so schwer verliebt, dass sie für den Jenser nach Mallorca auswandern will. Trotz Warnungen und Skepsis ihrer Schwester und ihrer Mutter packt sie die Sachen für Mallorca.

Währenddessen versucht sich Jens Tipps für seine Bühnenshow beim Ballermannstar Willi Wedel holen. Denn so richtig läuft das Musikgeschäft für den "Pleite aber sexy"-Sänger nicht.

In einer Aprés-Ski Bar in Österreich, sollen die neuen Kenntnisse Anwendung finden. Ob das so gut hinhaut, wird auch Sarah mit eigenen Augen sehen. Sie will direkt von dort aus mit Jens zusammen nach Mallorca weiter reisen.

Mehr von dieser Lovestory sehen wir am 17.2. um 20:15 Uhr auf Vox.