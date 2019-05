"Goodbye Deutschland"-Sandra & Gregor: Das Baby ist da!

Reddit this

Für Sandra Scheack und Gregor Biewendt könnte es momentan nicht besser laufen. 2011 bauten sich die beiden bei " " das Wellness-Center "Fishspace Mallorca" auf - und sind bis heute erfolgreich damit. November 2016 kam ihr erster Sohn Finley Max auf die Welt. Jetzt krönt Tochter Hailey Marie ihr Familienglück.

"Goodbye Deutschland"- Sabine: Sohn Mathis schwebt in Lebensgefahr!

"Und die Welt stand für einen Moment still"

Via verkündete Sandra die wundervollen Nachrichten. "Und die Welt stand für einen Moment still. Jetzt sind wir komplett und wir sind so glücklich, dass wir die Eltern dieser kleinen, lieben und wunderschönen Seele sein dürfen", schrieb sie zu einem zuckersüßen Schwarz-Weiß-Bild von ihrem Nachwuchs. Und weiter: "Das Gefühl ist unglaublich und wir sind sehr dankbar, dass wir das zum zweiten Mal erfahren durften. Auch Finley ist ganz hin und weg von seiner kleinen Schwester Hailey Marie."

Die Fans freuen sich für die kleine Familie. "Herzlichen Glückwunsch zur Geburt eurer kleinen Prinzessin" und "Genießt die Zeit und bleibt alle schön gesund...". lauten nur einige der vielen Glückwünsche unter ihrem Post.