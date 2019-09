"Goodbye Deutschland"-Tamara & Marco Gülpen: Das Baby ist da!

Reddit this

Die Mallorca-Gastronomen Tamara und Marco Gülpen könnten nicht glücklicher sein! Ihr kleiner Sohn ist auf die Welt gekommen. Das gaben die beiden jetzt auf dem offiziellen -Account von " " bekannt.

Erstes Statement aus dem Krankenhaus

"Herzlich Willkommen, wunderschöner Giulio! Tamara und Marco Gülpen sind Eltern geworden", heißt es in dem Post. "Nach 17 h Wehen und zum Schluss doch noch einen Kaiserschnitt ist Giulio am 18.09. zur Welt gekommen mit stolzen 4200 Gramm und 56 cm groß.. Ein echter Klops", berichtet die stolze Mama. "Er ist das schönste, was ich je gesehen habe... Wir sind einfach überglücklich doch auch fix und fertig." Dazu veröffentlichten die -Auswanderer zwei Bilder aus dem Krankenhaus.

Klar, dass die Fans völlig aus dem Häuschen sind. "Herzlichen Glückwunsch. Prima gemacht. Alles Liebe für euch", "Viel Freude mit eurem Sonnenschein" und "Eine wunderschöne Kennlernzeit und kuschelt, was das Zeug hält!!", lauten nur einige der vielen Kommentare. Auch wir wünschen der kleinen Familie alles Gute!

