"Goodbye Deutschland": Vox-Auswanderer in Todesangst

Janna liebt alles, was mit Trash-TV zu tun hat. "Bachelor in Paradise", "Sommerhaus der Stars", "Love Island", "GNTM" oder "AYTO"? Für sie kann es gar nicht trashig genug sein! Aber auch bei Serien wie "GZSZ", "Rote Rosen" oder "In aller Freundschaft" ist sie voll dabei. Dass sie Redakteurin werden will, war Janna schon in der Schule klar. Nach ihrem Studium der Kulturwissenschaft und Germanistik absolvierte sie deshalb ihr Volontariat bei einem Online-Promiportal. Nachdem sie nun mehrere Jahre den Unterhaltungsbereich eines Online-Newsportals geleitet hat, ist sie seit 2024 bei InTouch und kann ihre Leidenschaft für alles, was im TV, bei Heidi Klum, Oliver Pocher oder Mike Heiter und Co. passiert voll und ganz ausleben.