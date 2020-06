Grace Capristo: Fans kritisieren ihren Imagewechsel

Mandy Capristo war gestern – jetzt will die Sängerin mit ihrem zweiten Vornamen Grace so richtig durchstarten! Angeblich soll sich der einstige Monrose-Star nicht nur vom Namen, sondern auch vom Mann getrennt und die Beziehung mit Mesut Özil erneut beendet haben. Doch nicht nur die Liebe des Fußball-Weltmeisters, sondern auch die Zuneigung ihrer Fans scheint derzeit in Gefahr zu sein!

Denn via Facebook hagelt es derzeit Kritik für die neue Mandy...ähh Grace Capristo. Verliert die Sängerin durch ihren neuen Namen ihre alten Fans? Von ihrem alten Image als Girlgroup-Küken ist heute jedenfalls nicht mehr viel übrig. „In letzter Zeit wirkst du irgendwie nur noch verbittert und arrogant“, schreibt eine Nutzerin zu einem Bild, dass Capristo bei der ersten Performance ihrer neuen Single „One Woman Army“ in New York zeigt.