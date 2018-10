Aus Grace wird wieder Mandy! Grace Capristo kehrt zu ihren Wurzeln zurück und nennt sich ab heute wieder Mandy. Und die Fans flippen aus!

Als wurde die Sängerin durch die Castingshow " " berühmt. Doch nachdem sich die Band aufgelöst hatte, änderte Mandy plötzlich vor einiger Zeit ihren Namen in Grace Capristo, also ihren zweiten Vornamen. Damit wollte sie als Solokünstlerin durchstarten. Leider ohne Erfolg!

Jetzt macht sie wieder einen Rückzieher. "Nennt mich Grace, nennt mich Balisto, nennt mich Carpaccio... aber für euch und für mich bleibe ich immer Mandy. „Maybe the journey isn’t so much about becoming anything. Maybe it’s about un-becoming everything that isn’t really you, so you can be who you were meant to be in the first place.” Morgen ändern sich alle meine Social Media Profile auf Mandy Capristo", verkündet sie über .

Mandy Capristo ist zurück

Die Fans freuen sich riesig. Denn für sie war Mandy schon immer Mandy! "So wie wir dich kennen! Eine schöne Seele! Auf das du noch mehr Menschen berührst", "Gute Entscheidung" oder "Bist und bleibst Mandy für uns", kommentieren sie die Neuigkeit fleißig.