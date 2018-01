Grace Capristo: Wundervolle Baby-News

Ist das süß! Grace Capristo (27) spielt mit ihrer süßen "Principessa", wie sie sie nennt - und zeigt sie dabei auch gleich all ihren Fans.

Grace Capristo zeigt ihren Fans das Baby im Netz

Mit großen Kulleraugen schaut Grace Capristos kleine Prinzessin in die Kamera. Danach zu ihr - und wieder in die Kamera.

Grace Capristo und ihre Prinzessin Instagram/gracecapristo

So ganz geheuer scheint die Situation dem kleinen Mädchen nicht zu sein. Verständlich! Schließlich ist sie in Grace Capristos Instagram-Story jetzt für mehr als 600.000 Menschen zu sehen.

Grace Capristo verrät nicht, zu wem das Baby gehört

"Meine Damen und Herren. Wilkommen", beginnt Grace Capristo das Baby, das ihr Gesellschaft leistet, vorzustellen. Weit kommt sie damit jedoch nicht. Die Kleine ist einfach so süß, dass die 27-Jährige sich bereitwillig ablenken lässt. "Aaaaaaw, jetzt sind wir beide kleine Hunde. Ooooh. Uuuuh", flötet Grace Capristo, während sie und das kleine Mädchen in Hunde-Filter-Optik in die Kamera lächeln.

Wer die Kleine ist, verrät Grace Capristo in ihrer Story jedoch nicht. Macht aber nichts. Das kann sie ja beim nächsten Mal nachholen. Die Fans der Sängerin würden sich bestimmt freuen, die kleine Prinzessin bald wiederzusehen.