Grady Tate: Der Jazz-Sänger ist tot

1968 startete er auch als Sänger durch und veröffentlichte seine ersten Soloalben. Werke wie "Windmills on my Mind" gehören inzwischen zu Klassikern. 1973 und 1979 war er für den Grammy nominiert.

Grady Tate starb an 8. Oktober im Alter von 85 Jahren in New York, wie seine Frau nun bestätigte.

