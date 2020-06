Grausam: Mutter ertränkt ihre Kinder in der Badewanne!

Zuerst soll sie das drei Monate altes Baby in die Wanne gelegt und das Wasser laufen lassen. Sie ließ den Säugling alleine und ging ihren anderen Sohn holen. Um ihn leichter ins Bad zu bekommen, griff sie ihn an. Danach hielt sie den Kopf des 5-Jährigen so lange unter Wasser, bis er sich nicht mehr bewegte. Das Baby muss da schon längst tot gewesen sein.

Wie berichtet wird, könnte die Mutter Angst vor einer Abschiebung gehabt haben. Ihr Freund wurde eine Woche zuvor festgenommen, weil es ein Einwanderungsproblem gibt. Die Amerikanerin soll selbst illegal in Amerika sein und daraufhin die Fassung verloren haben.