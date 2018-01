Grausamer Mord: Model Sara Zghoul (28) wurde zerteilt und enthauptet

Diese Tat ist an Grausamkeit kaum zu überbieten! Im US-Bundesstaat Oregon fand die Polizei am vergangenen Donnerstag die Leiche einer 28-Jährigen im Kofferraum einer BMW-Limousine. Der Körper des US-amerikanischen Models Sara Zghoul war enthauptet und zerteilt in dem Wagen versteckt worden.

Die Polizei hat mittlerweile einen Verdächtigen festgenommen. Beim Eintreffen der Ermittler versuchte dieser, sich Kehle und Pulsadern aufzuschneiden, konnte jedoch gerade noch daran gehindert werden, sich selbst umzubringen.

Sara Zghoul war Mutter eines Sohnes

Weitere Angaben, beispielsweise zu Tathergang oder Motiv, machte die Polizei bisher nicht.

Sara Zghoul war nicht nur Model und Schauspielerin, sondern auch Mutter eines Sohnes. Ein Bekannter über die verstorbene 28-Jährige: "Sie war eine großartige Person, die so viele Menschen berührt hat."