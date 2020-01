"Grease"-Star Edd Byrnes ist tot!

-Star Edd Byrnes ist tot! Am Mittwoch starb Edd völlig unerwartet in seinem Haus in Santa Monica. Es war jedoch ein natürlicher Tod. Er hinterlässt seine Partnerin Catherine Gross und seinen Sohn Logan.

So erfolgreich war Edd Byrnes

Edd Byrnes gehörte in den 50er-Jahren zu den ganz großen Namen in Hollywood. Er war u.a. in -Serien wie " " und "Mord ist ihr Hobby" zu sehen. Den meisten wird er jedoch durch seine Rolle als Vince Fontaine in "Grease" bekannt sein. Auch in Deutschland war Edd beliebt. So gewann er mehrmals einen Bravo-Otto und wurde vom "Spiegel" als "beliebtester Fernsehdarsteller" ernannt. Doch seit 1999 wurde es ruhig um Edd. Nach seinem letzten Film "Shake, Rattle and Roll: An American Love Story" zog er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

