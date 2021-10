Greg Gilbert: Sänger stirbt mit 44 Jahren an Krebs!

Er sei sehr dankbar für die schönen Momente in den vergangenen Jahren und auch bei den Fans, welche ihr Beileid in den Sozialen Netzwerken bekunden. "Greg starb umgeben von der unendlichen Liebe, die wir und ihr alle ihm auf dieser Reise gegeben habt, und wir werden nie in der Lage sein, vollständig auszudrücken, wie viel es ihm (und uns allen) bedeutete, euch an unserer Seite zu haben"; heißt es weiter in dem Statement. Bekannt wurde Greg Gilbert vor allem als Sänger der Indie-Band Delays.

