Gregg Rudloff: Der Oscar-Gewinner ist tot

In war er einer der bekanntesten Toningenieure und kreierte die Musik unter anderem von Streifen wie „Captain Philips“, „Matrix“ und „Mad Max: Fury Road“.

„Deadline Hollywood“ meldet, dass der Hollywood-Star am 6. Januar 2019 leblos in seiner Wohnung in Los Angeles gefunden wurde. Die Todesursache ist bisher noch unklar – die Behörden schließen einen aber nicht aus.

Für seine Arbeit gewann er mehrere Preise – neben den räumte er auch den BAFTA, den Golden Reel Award und einen Emmy ab. Durch seinen Vater Tex Rudloff, der ebenfalls ein bekannter Toningenieur in Hollywood war, kam er in die Branche. Insgesamt wirkte er bei über 200 Produktionen mit – darunter „Molly's Game“, „Fences“, „Prisoners“, „The LEGO Movie“, Argo“, „Space Jam“ oder „Liebling, jetzt haben wir ein Riesenbaby“.